Юрген Клопп выставил самый молодой состав в истории «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на матч 1/32 финала Кубка Англии против «Плимута» выставил самый молодой состав в истории клуба. Средний возраст игроков составил 21 год и 296 дней.

Самым молодым футболистом, вышедшим в стартовом составе «красных», стал 17-летний нападающий Бен Вудберн. Валлиец уже успел отметиться за «мерсисайдцев» голом в кубковом матче против «Лидс Юнайтед», став самым молодым голеадором в истории «Ливерпуля».

Напомним, что на данный момент «красные» с 44 очками расположились на второй позиции в таблице чемпионата Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»