Юрген Клопп: «Возможно, Мане пропустит остаток сезона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья нападающего Садио Мане. Футболист получил травму в матче 30-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:1) и покинул поле на 57-й минуте.

«Пока на 100% не ясно, пропустит Мане остаток сезона или нет, нужно немного подождать. Сейчас колено не такое опухшее. Единственное, что я могу сказать, он не сыграет завтра против «Борнмута». Возможно, Садио пропустит остаток сезона, но, опять же, утверждать я не могу. Нужно дождаться результатов тестов. Мане чувствует себя лучше», — сказал Клопп.

В нынешнем сезоне АПЛ Мане забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач в 27 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»