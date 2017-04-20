Юрген Клопп: «У «Ливерпуля» голкиперы высочайшего класса»

Вратари «красных» Симон Миньоле и Лорис Кариус не отличаются стабильностью в текущем сезоне. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможности усиления вратарской линии.

«Вы спрашиваете меня о вратарях, о дополнительной конкуренции? Хоть вы даже не называете имя, речь о Джо Харте? Обычно мы не говорим о таких вещах. Но в данном конкретном случае, думаю, можно. Харт – великолепный вратарь, голкипер сборной Англии. Это футболист высочайшего класса. Но у «Ливерпуля» уже есть вратари высочайшего класса. Так что в данный момент этот вариант не для нас. Надеюсь, он не понадобится и в будущем. Дело не в Джо, просто у нас уже есть два сильных вратаря.

Дэнни Уорд проводит блестящий сезон в «Хаддерсфилде». Это наш игрок. Мы вернем Дэнни в следующем сезоне. Так что конкуренция есть. Молодые вратари делают большие шаги вперед. Это здорово. В «Ливерпуле» очень хорошая ситуация с вратарями», – сказал Клопп.

В текущем сезоне «Ливерпуль» занимает место в АПЛ, набрав 66 очков после 33 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: ITV

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»