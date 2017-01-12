Юрген Клопп раскрыл секрет, что было в записке для Дэниела Старриджа

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскрыл секрет, что содержалось в записке, которую он передал нападающему Даниэлю Старриджу в проигранном матче Кубка Лиги против «Саутгемптона». Немецкий тренер просто хотел поменять тактику.

В среду вечером «красные» потерпели минимальное поражение на «Сент-Мэри». Это была не самая зрелищная игра, поэтому внимание публики привлек эпизод во втором тайме, когда Старридж, получив кусочек бумаги от своего тренера, принялся бегать между товарищами по команде и что-то объяснять. Болельщики немедленно принялись строить теории, что содержалось в записке.

После матча Клопп объяснил, что просто хотел поменять тактику, но, вероятно, запоздал со своим решением.

«Что содержала записка? Что мы переходим на другую схему. Если хотите, называйте ее 3-5-2. Лукас в обороне. Эмре в центре, два вингера, два нападающих. Лаллана и Коутиньо между линиями. Вот и все. Никакой другой информации, но этого было достаточно. Правда, возможно, слишком поздно. Мы передали записку, когда игра снова активизировалась, и это была наша ошибка.

Я бы сказал, что семь или восемь моих игроков все поняли немедленно. Роберто (Фирмино) потребовалось чуть больше времени. Однако он был близок к пониманию. Такое бывает.

Мы так поступили не от разочарования. Мы так поступили, потому что чувствовали, что можем спасти матч, вот и все. Кем бы я был, если бы остался в стороне? Если мы не играем хорошо, то я стараюсь помочь.

Мы подумали, что имеет смысл использовать настоящих вингеров на высоких позициях, доставив сопернику проблем на флангах. С Филом и Адамом в центре и двумя нападающими, Роберто и Даниэлем. Вот и все, дело не в разочаровании», — цитирует Клоппа

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian