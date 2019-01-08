Юрген Клопп назвал ветер как одну из причин поражения «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном»

Немец посетовал на то, что ветер не помог его команде лучше владеть мячом. В числе прочих причин поражения — игроки с травмами и неоптимальный состав.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал ветреную погоду одной из причин, по которым его команда вылетела из Кубка Англии. Напомним, вчера, 7 января, в матче 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль», возглавляемый немецким специалистом, уступил «Вулверхэмптону» со счетом 1:2. Встреча состоялась в Вулвергемптоне на стадионе «Молинью».

«Ветер не помог, игроки изо всех сил пытались контролировать мяч. У нас было несколько игроков, которые были с травмами после игры с „Манчестер Сити». Моя работа не в том, чтобы говорить “мы были недостаточно хороши». Состав сильно изменился, потому что так было нужно, а не потому что я так захотел», — заявил Клопп.

«Ливерпуль», с 54 очками, в данный момент занимает первую строку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (29) — на девятом месте.

Фото: Global Look Press

Источник: Metro