Юрген Клопп надеется на Филиппе Коутиньо

Юрген Клопп прокомментировал возможный уход Филиппе Коутиньо в «Барселону». Напомним, что ранее сообщалось об интересе «каталонцев» к бразильскому полузащитнику «Ливерпуля».

«Считаю, что он счастлив находиться в нашем клубе. Все надеются, что Коутиньо связывает свое будущее именно с «Ливерпулем», – заявил Клопп.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» планирует приобрести полузащитника «мерсисайдцев» в летнее трансферное окно. 65 миллионов фунтов «Барселона» хочет предложить за Коутиньо.

В текущем сезоне АПЛ Филлипе забил 5 мячей и 5 раз ассистировал своим партнерам. «Ливерпуль» находится на 4 месте с 45-ю очками

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com