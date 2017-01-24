Юрген Клопп надеется на Филиппе Коутиньо

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Коутиньо и Клопп

Юрген Клопп прокомментировал возможный уход Филиппе Коутиньо в «Барселону». Напомним, что ранее сообщалось об интересе «каталонцев» к бразильскому полузащитнику «Ливерпуля».

«Считаю, что он счастлив находиться в нашем клубе. Все надеются, что Коутиньо связывает свое будущее именно с «Ливерпулем», – заявил Клопп.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» планирует приобрести полузащитника «мерсисайдцев»  в летнее трансферное окно. 65 миллионов фунтов «Барселона» хочет предложить за Коутиньо.

В текущем сезоне АПЛ Филлипе забил 5 мячей и 5 раз ассистировал своим партнерам. «Ливерпуль» находится на 4 месте с 45-ю очками

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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Никита Пронин

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