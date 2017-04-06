Юрген Клопп: «Меня чуть не вырвало после второго гола «Борнмута»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги матча с «Борнмутом». Во встрече 31-го тура команда немецкого специалиста упустила победу в концовке.

«Меня чуть не вырвало после второго гола «Борнмута» со стандартного положения. Да и начало игры у нас вышло неудачным. Миньоле пускался в дриблинг, Клаван отдал неточную передачу. На стадионе чувствовалась нервозность. Нам многому нужно научиться. Безусловно, нам необходим опыт.

Замена Коутиньо? Ничего хорошего в том, что ты меняешь своего лучшего игрока, нет. В перерыве Филиппе стало плохо, пришлось его заменить. Сейчас ему получше», – сказал Клопп.

После 31-го тура «Ливерпуль» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 60 очков.