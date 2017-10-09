Юпп Хайнкес: «Жена и дочь сказали: надо вернуться в «Баварию». Даже собака гавкнула»

Автор: Евгений Морозов 0

Юпп Хайнкес

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес на пресс-конференции по поводу своего назначения рассказал, почему решил вернуться в мюнхенский клуб. Виной всему — собака.

«Это было трудное время, но жена и дочь сказали мне, что я должен вернуться в «Баварию». Моя собака тоже гавкнула дважды. Это значило, что я должен согласиться. Обдумав все, я пришел к выводу, что никогда нельзя забывать тех, кто помог тебе в жизни.

«Бавария» очень помогла моей карьере. Без нее я бы никогда в жизни не оказался в мадридском «Реале», — сказал тренер.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN FC

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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