Юпп Хайнкес: «Жена и дочь сказали: надо вернуться в «Баварию». Даже собака гавкнула»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес на пресс-конференции по поводу своего назначения рассказал, почему решил вернуться в мюнхенский клуб. Виной всему — собака.

«Это было трудное время, но жена и дочь сказали мне, что я должен вернуться в «Баварию». Моя собака тоже гавкнула дважды. Это значило, что я должен согласиться. Обдумав все, я пришел к выводу, что никогда нельзя забывать тех, кто помог тебе в жизни.

«Бавария» очень помогла моей карьере. Без нее я бы никогда в жизни не оказался в мадридском «Реале», — сказал тренер.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN FC