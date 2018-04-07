Юпп Хайнкес: «Хочу поблагодарить и поздравить Анчелотти с чемпионством «Баварии», он замечательный тренер»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Карло Анчелотти

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поблагодарил бывшего тренера мюнхенской команды Карло Анчелотти. Ранее мюнхенцы досрочно стали чемпионами Бундеслиги.

«Тренер несет ответственность в долгосрочной основе, но главные протагонисты – это игроки. Они проделали отличную работу.

В то же время я хочу поблагодарить и поздравить Карло Анчелотти, он замечательный тренер», – сказал Хайнкес.

Мюнхенцы набрали 69 очков и опережают идущий на втором месте «Шальке» на 17 очков по потерянным за 5 туров до конца.

Фото: Global Look Press
Источник: Kicker

 

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