Юпп Хайнкес: «Хочу поблагодарить и поздравить Анчелотти с чемпионством «Баварии», он замечательный тренер»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поблагодарил бывшего тренера мюнхенской команды Карло Анчелотти. Ранее мюнхенцы досрочно стали чемпионами Бундеслиги.

«Тренер несет ответственность в долгосрочной основе, но главные протагонисты – это игроки. Они проделали отличную работу.

В то же время я хочу поблагодарить и поздравить Карло Анчелотти, он замечательный тренер», – сказал Хайнкес.

Мюнхенцы набрали 69 очков и опережают идущий на втором месте «Шальке» на 17 очков по потерянным за 5 туров до конца.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker