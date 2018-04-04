Юпп Хайнкес – первый тренер в истории, выигравший 12 матчей Лиге Чемпионов подряд

Автор: Михаил Серебряков 0

Josef Heynckes

«Бавария» обыграла «Севилью» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Благодаря этому положительному результату главный тренер мюнхенцев Хайнкес установил новый рекорд Лиги Чемпионов.

Эта победа стала для Юппа Хайнкеса 12-й подряд в рамках Лиги чемпионов. До этого ни одному тренеру в истории не удавалось добиться подобного результата.

Хайнкес возглавил «Баварию» по ходу текущего сезона, после чего одержал победы во всех 7 матчах розыгрыша Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер Opta Sports

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