Юпп Хайнкес — о назначении в «Баварию»: «Это не возвращение, а дружеская услуга»

Новым главным тренером «Баварии» станет Юпп Хайнкес. Официально о возвращении 72-летнего специалиста в мюнхенский клуб было объявлено сегодня.

«Это не возвращение, а дружеская услуга. Я решился на это, потому что многим обязан «Баварии». Чувствую себя просто замечательно!» – признался тренер.

Хайнкес возглавит «Баварию» до конца этого сезона и пригласит свой тренерский штаб. Таким образом, Хайнкес в третий раз в своей карьере возьмет на себя роль главного тренера «Баварии» (в 2009 году он также исполнял роль и.о. главного тренера). Трижды он приводил команду к победе в чемпионате Германии, и по одному разу – в Кубке страны и Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»