Юлиан Дракслер перейдет в «ПСЖ» за 36 миллионов евро

Немецкий футболист «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер в скором времени станет игроком французского «ПСЖ». Об этом сообщено на официальном сайте «волков».

Как стало известно, немецкий и французский клубы уже согласовали переход 23-летнего хавбека. На днях Дракслер прилетит в Париж для прохождения медосмотра в стотличной команде. Позже он подпишет контракт на 4,5 года. При этом руководство французской команды заплатит «Вольфсбургу» 36 миллионов евро.

В команду из пригорода Германии Юлиан перешел в конце лета 2015 года. Дракслер сыграл 34 матча за «Вольфсбург» и забил в них 5 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Вольфсбург»