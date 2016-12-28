Хуан Себастьян Верон возобновил карьеру в 41 год

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Хуан Себастьян Верон

Аргентинский футболист Хуан Себастьян Верон вернулся в большой спорт. Нападающий будет играть в клубе из Южной Америки.

Верон станет защищать цвета аргентинского «Эстудиантеса». После завершения карьеры в 2014 году футболист занял должность президента именно этого клуба. Позже Хуан Себастьян объявил болельщикам о возможном продолжении выступлений за «Эстудиантес» в случае реализации 65% от всех билетов в ложи, которые находятся на стадионе красно-белых.

Сегодня 41-летний аргентинец подписал контракт со «львами» и заявил о перечислении будущей зарплаты на развитие команды. За всю свою карьеру Верон поиграл в топ-клубах Италии, Англии и Аргентины.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер ФК «Эстудиантес»

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