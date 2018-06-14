Хуан Антонио Пицци: «Ранний гол застал нас врасплох»

Автор: Никита Котов 0

Пицци

Главный тренер сборной Саудовской Аравии ответил на вопросы журналистов после матча со сборной России. Саудиты потерпели разгромное поражение со счетом 0:5.

— Разгромное поражение связано с напряжением из-за участия в матче-открытия на глазах у 80 тысяч болельщиков?

— Не знаю, связано ли это с тем, что это был стартовый матч или то, что мы играли против хозяина турнира. Соперникам не потребовалось большого усилия, чтобы победить сегодня. Сейчас нам нужно восстановиться и забыть об этом разгромном поражении.

— Ожидаете ли вы продолжения работы в сборной до конца турнира

— Вопрос очень сложный, но он хорош. У меня своя концепция, я стараюсь полностью выкладываться и я делаю свою работу с полной отдачей. Я полагаюсь на своих футболистов и свою работу. Я исхожу из того, что мы покажем лучший футбол в следующем матче.

— Не думаете ли вы, что сборная Саудовской Аравии неподходящее место работы для тренера вашего уровня?

— Я так не думаю и не согласен с такой оценкой. Я видел прогресс в работе сборной Саудовской Аравии, но сегодняшний матч не тот случай, когда нам есть, чем гордиться. В настоящий момент нам нужно готовиться к следующей игре и мы должны восстановиться и зарядиться позитивом.

— Игра сборной России чем-то удивила вас?

— Я не считаю, что соперник чем-то нас удивил. Но они слишком легко добились победы и это наша вина. Они играли точно в такой же футбол, что показывали в предыдущих товарищеских матчах. Часто теряли мяч, пытались играть на верховых мячах. Мы знали их сильные стороны. Но ранний гол застал нас врасплох.

Источник: еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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