Хуан Антонио Пицци покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии

Испанский тренер принял решение не продлевать контракт после вылета из Кубка Азии. Он работал с саудовской сборной с 2017 года.

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци на пресс-конференции объявил, что покидает свой пост. Испанский специалист сообщил, что стороны не будут продлевать контракт по истечении его срока.

На Кубке Азии-2019 сборная Саудовской Аравии дошла до 1/8 финала, где проиграла команде Японии со счетом 0:1. 50-летний тренер работал в Саудовской Аравии с осени 2017 года, когда сменил на этом посту аргентинца Эдгардо Баусу, который провел на своей должности всего два месяца.

Пицци ранее возглавлял сборную Чили и выиграл с ней Кубок Америки в 2016 году. После невыхода чилийцев в финальную часть ЧМ-2018 он покинул свой пост.

Специалист также тренировал чилийский «Универсидад Католика», аргентинские «Росарио Сентраль» и «Сан-Лоренсо», испанскую «Валенсию» и еще несколько команд.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe