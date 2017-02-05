Хосеп Гвардиола: «Я в восторге от игры Габриэла Жезуса»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Жезус

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от матча 24-го тура АПЛ против «Суонси» (2:1). Испанец в восторге от игры молодого Габриэля Жезуса.

«Мы едва не потеряли очки, но мне кажется, что сегодня команда заслужила победу. Хотя должен признать, что мы провели два очень разных тайма.

Жезус чертовски хорош как с мячом, так и без него. Я в восторге от его игры. Габриэль в штрафной площади – это что-то особенное, он очень опасен.

Это непростой период для Агуэро, но он остается одним из важнейших игроков команды. Он сможет играть вместе с Жезусом.

У нас 8 дней до встречи с «Борнмутом», это очень мощный соперник. Нужно будет посетить тренажерный зал перед следующей игрой», – сказал Гвардиола.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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