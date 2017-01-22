Хосеп Гвардиола: «Возможно, глава судейского комитета объяснит мне, почему не был зафиксирован фол на Стерлинге»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Тоттенхэма» (2:2) за толчок Рахима Стерлинга Кайлом Уокером. Он считает, что судьи сильно ошиблись в том эпизоде.

«Тут такая же ситуация, как и в матче с «Челси» (когда не был назначен пенальти за фол на Гюндогане – прим.). Тогда мы тоже проиграли, не использовав большое количество моментов.

Когда не реализуешь свои моменты, роль судьи становится гораздо выше. Когда ты много забил, судья уже не так важен.

Но такие в Англии правила. Возможно, глава судейского комитета Майк Райли как-нибудь объяснит мне. Я не понимаю, как не был зафиксирован толчок на Стерлинге.

Но нашей игрой я доволен. Когда мы играем дерьмово, я говорю, что мы сыграли дерьмово. Но ко многим нашим матчам это не относится», – заявил Гвардиола.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph