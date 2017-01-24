Хосеп Гвардиола рассчитывает приобрести Хуана Берната в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола нацелился на приобретение левого защитника. Испанец рассчитывает воссоединиться с футболистом «Баварии» Хуаном Бернатом в «Манчестер Сити».

Как известно, грядущим летом Гвардиола надеется всерьез укрепить линию обороны, пригласив двух фланговых защитников и одного центрального. На место последнего претендует Вирджил Ван Дейк из «Саутгемптона».

По имеющейся информации, левый фланг обороны Пеп рассчитывает усилить с помощью 23-летнего Берната. Гвардиола отлично знаком с возможностями своего соотечественника по совместному пребыванию в «Баварии».

Сообщается, что трансфер Хуана может обойтись «Сити» в сумму, превышающую 20 миллионов фунтов. В качестве альтернативы «горожане» рассматривают кандидатуру Хосе Гайя, но на воспитанника «Валенсии» также претендует «Арсенал».

В нынешнем сезоне Хуан Бернат принял участие всего в 7 матчах, в 3 из которых вышел на замену во втором тайме. Результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mirror