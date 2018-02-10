Хосеп Гвардиола посоветовал Луису Энрике купить в «Челси» Марко Ройса

Автор: Евгений Морозов 0

Марко Ройс

Экс-главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, который может возглавить «Челси», уже определился с первым приобретением, которое он хотел бы сделать, если придет в лондонский клуб. Специалист намерен попросить руководство синих купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса.

Сообщается, что немца ему рекомендовал Хосеп Гвардиола, отозвавшийся о нем, как о футболисте, который может играть в любой команде мира.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ройс на поле еще не выходил, поскольку уже в течение восьми месяцев восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена. Планируется, что хавбек примет участие в матче 22-го тура Бундеслиги с «Гамбургом», который состоится сегодня.

Фото: Global Look Press
Источник: Don Balon

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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