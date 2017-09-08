Хосеп Гвардиола: «Каждый раз, когда играю против Клоппа, многому учусь»

Автор: Владимир Шевелев 0

Пеп Клопп

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 4-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Специалист отметил, что каждый раз, когда играет против Юргена Клоппа, учится у немецкого специалиста.

«Ливерпуль» — организованная команда. Несмотря на то что они давно не становились чемпионами, они всегда среди претендентов. Каждый раз, когда я играю против Клоппа, я многому учусь. Он топ-тренер, который тренирует топ-клуб и топ-игроков. Завтра будет хорошая игра», — сказал Гвардиола.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 9 сентября. Начало – в 14:30 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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