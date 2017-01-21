Хосеп Гвардиола: «Агуэро будет в команде до тех пор, пока сам решит оставаться здесь»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Агуэро

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о ситуации с контрактом Серхио Агуэро. Также испанец заявил, что Агуэро может оставаться в команде сколько пожелает. 

«Я думаю, он уже продлил контракт с «Манчестер Сити». Серхио будет в команде до тех пор, пока сам решит оставаться здесь. Агуэро – наш лучший форвард. У нас есть проблемы с голами, так что он нам нужен. Я хочу только лучшего. Решать будет он, не я», – заявил Гвардиола.

Предположительно, Агуэро год назад продлил соглашение с «Манчестер Сити» до лета 2020 года, однако об этом не было объявлено.

Зарплата 28-летнего аргентинца в Манчестере составляет 240 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне Агуэро принял участие в 15 матчах и отметился 11 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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Вадим Павлов

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