Хордур Магнуссон должен перейти в ЦСКА до ЧМ-2018

Автор: Евгений Морозов 0

Агент Бьярки Гунллаугссон, представляющий интересы центрального защитника «Бристоль Сити» Хордура Магнуссона, сообщил о том, как продвигается сделка по трансферу 25-летнего футболиста в ЦСКА. Игрок может пополнить клуб совсем скоро.

«В какой стадии находится сделка? Переход Магнуссона в ЦСКА должен состояться до начала чемпионата мира», – сказал Гунллагссон.

По информации источника, красно-синие заплатят за исландца примерно 3,4 миллиона евро. Мировое первенство начнется 14 июня.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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