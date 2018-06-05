Хордур Магнуссон должен перейти в ЦСКА до ЧМ-2018

Агент Бьярки Гунллаугссон, представляющий интересы центрального защитника «Бристоль Сити» Хордура Магнуссона, сообщил о том, как продвигается сделка по трансферу 25-летнего футболиста в ЦСКА. Игрок может пополнить клуб совсем скоро.

«В какой стадии находится сделка? Переход Магнуссона в ЦСКА должен состояться до начала чемпионата мира», – сказал Гунллагссон.

По информации источника, красно-синие заплатят за исландца примерно 3,4 миллиона евро. Мировое первенство начнется 14 июня.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»