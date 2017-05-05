Хорди Альба: «Людей больше привлекает игра Лионеля Месси, чем Криштиану Роналду»

Крайний защитник «Барселоны» Хорди Альба рассказал, кого считает лучшим игроком мира. Также испанец подчеркнул несправедливость премии «Золотой мяч».

«Я не знаю, кто определяет победителя премии „Золотой мяч“ или обладателя титула лучшего игрока в мире. У каждого своё мнение. По-моему, Хави и Иньеста должны были что-то выиграть.

Но моё мнение также в том, что Месси — лучший в мире. Роналду — классный игрок, который много забивает. Он гений, без сомнения. Но я думаю, что людям, вне зависимости от клубных препочтений, больше нравится наблюдать за игрой Месси», — заявил Альба.

Напомним, в нынешнем сезоне 28-летний защитник провел в футболке каталонцев 34 матчей, в которых отличился 1 голом и 5 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: FourFourTwo