Хольгер Бадштубер перешел в «Шальке» на правах аренды

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Хольгер Бадштубер

Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер продолжит карьеру в «Шальке-04». Мюнхенцы объявили о переходе защитника на правах аренды до конца сезона.

В ближайшие дни футболист пройдет медобследование для «Шальке», информирует официальный сайт «Баварии».

«Хольгер — заслуженный игрок. Он часто был травмирован, но теперь он снова в хорошей физической форме и проявил желание играть как можно чаще. Бадштубер обратился к нам с просьбой перейти на правах аренды в «Шальке». Мы встретили это желание с радостью и надеемся, что Хольгер в ближайшие месяцы сыграет множество матчей. «Бавария» желает ему всего наилучшего», — заявил Карл-Хайнц Румменигге, председатель правления мюнхенского клуба.

Сам же Бадштубер сказал: «Я благодарен «Баварии» за выполнение моей просьбы. Мне сейчас необходима регулярная игровая практика, и я с нетерпением жду своего переезда в Гельзенкирхен».

Контракт Бадштубера с «Баварией» истекает летом 2017 года.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 27-летний футболист провел на поле лишь 28 минут.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Баварии»

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Вадим Павлов

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