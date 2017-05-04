«Фенербахче» хочет купить Евгения Коноплянку

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Евгений Коноплянка

Украинский полузащитник «Шальке»  Евгений Коноплянка, вероятно, продолжит карьеру в турецком чемпионате. Главным претендентом на футболиста является «Фенербахче».

Сейчас Евгений находится в аренде. В арендное соглашение «Шальке» и «Севильи» включена опция обязательного выкупа украинца за 12,5 миллиона евро. После выкупа контракта 27-летнего игрока немецкий клуб планирует сразу же перепродать игрока. Сумма трансфера Коноплянки в «Фенербахче» может составить 10 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов фунтов.

В 16 матчах Бундеслиги Коноплянка забил один гол и отдал один голевой пас.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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