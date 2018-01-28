«Хельсингборг» объявил о контракте с Андреасом Гранквистом, переход состоится летом

«Хельсингборг» официально объявил о запланированном переходе защитника Андреаса Гранквиста. Футболист заключил с клубом контракт, рассчитанный на три с половиной сезона.

По условиям соглашения, Гранквист впоследствии отработает еще три года в качестве спортивного директора «Хельсингборга».

Гранквист присоединится к своему новому клубу летом, после окончания ЧМ-2018.

В настоящее время защитник выступает за «Краснодар». Футболист играет за российскую команду с 2013 года.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Хельсингборга»