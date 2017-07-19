Хави завершит карьеру по окончании сезона

Полузащитник «Аль Садда» Хави Эрнандес завершит карьеру по окончании сезона. Действующий контракт испанца истекает летом 2018 года.

«Это мой последний сезон в качестве игрока, затем я повешу бутсы на гвоздь, но останусь в футболе. Планирую тренировать, но пока делать этого не могу. Я знаю методику, но не хочу никого обманывать, нужно научиться использовать эти знания», — рассказал Хави.

Хави начинал карьеру в «Барселоне», в которой играл с 1995 по 2015 год. Оттуда полузащитник перебрался в Катар, где второй год выступает за «Аль Садд».

Фото: Globa Look Press

Источник: AS