Хави: «Йохан Кройф — самый важный человек в истории «Барселоны» и сборной Испании»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес отметил влияние Йохана Кройфа на сине-гранатовых. Испанский полузащитник считает, что голландец оказал огромное влияние не только на каталонцев.

«С другим стилем игры такие маленькие по росту игроки, как я и Иньеста, возможно, не добились бы успеха в «Барселоне». Может быть, не преуспел бы даже Месси. Но благодаря Кройфу мы смогли заиграть в «Барселоне».

Сборная Испании в последние годы пользовалась услугами многих игроков «Барселоны», и опять же благодаря футболу Кройфа. Несомненно, Кройф – самый важный человек в истории «Барселоны» и сборной Испании», — заявил Хави.

Хави стал победителем 2-х Чемпионатов Европы и одного Чемпионата мира в составе сборной Испании. В составе «Барселоны» 37-летний хавбек выиграл все трофеи, которые было возможно выиграть.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es