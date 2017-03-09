Хавьер Маскерано признал, что совершил фол на Анхеле ди Марии

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Маскерано

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано признал нарушение правил, которое он совершил в матче с «ПСЖ». Аргентинец совершил фол на коллеге по сборной Аргентины Анхеле Ди Марии.

«Конечно же, я нарушал правила на Ди Марии, но мы смогли обыграть «ПСЖ» не из-за этого момента. Пожалуй, это лучший вечер, который когда-либо переживал в футболе», – сказал Маскерано.

Напомним, что фол произошел на 85-й минуте встречи, когда аргентинец выходил один на один с вратарем каталонцев. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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