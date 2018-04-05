Хавьер Эрнандес может покинуть «Вест Хэм» этим летом

Нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес не исключает, что летом попросит об уходе из лондонского клуба. Мексиканец вернулся в АПЛ прошлым летом.

«Слухи о том, останусь я или нет, были всегда. Ничего не могу гарантировать. У меня еще два года контракта с «Вест Хэмом». Случиться может все что угодно.

Об этом нельзя знать точно. Потому что зимой я хотел уйти, чтобы играть чаще, и не смог», – сказал Чичарито.

Мексиканец не исключает и того, что может остаться в клубе до завершения контракта в 2020 году.

В 29 играх за «Вест Хэм» во всех турнирах отличился семь раз.

Фото: Global Look Press

Источник: Univision