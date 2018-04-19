Хавбек «Шахтера» Бернард подписал предварительный контракт с «Миланом»

Полузащитник «Шахтера» Бернард летом станет игроком «Милана». 25-летний полузащитник уже подписал предварительный контракт с итальянским клубом.

Ранее другое турецкое издание сообщало, что Бернард подписал контракт с «Бешикташем». Это 4-летнее соглашение с зарплатой 3,5 млн евро в год.

Контракт Бернарда с донецким клубом истекает этим летом. Он может подписывать предварительные соглашения с другими клубами.

Ранее Бернард отказался от всех предложений «Шахтера» по продлению контракта и дал понять, что не хочет оставаться в клубе.

В этом сезон Бернард за донецкий клуб провел 19 матчей, забил 6 голов и отдал 4 голевых паса.\

Фото: Global Look Press

Источник: FutbolArena