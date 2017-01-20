Хавбек «Монако» Бернарду Силва может перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Монако» Бернарду Силвой. Португалец может пополнить состав «манкунианцев» грядущим летом.

Атакующий полузащитник «Монако» Бернарду Силва является одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

Скауты клуба из Манчестера просматривали игру 22-летнего португальца в матче с «Марселем» (4:1), в котором он забил два гола.

Клиент Жорже Мендеша также интересен ряду других топ-клубов Европы. «Юнайтед» придется столкнуться с конкуренцией «Челси», «Барселоны» и «Ювентуса» в борьбе за молодого португальца.

22-летниц Силва оценивается в 25 миллионов евро, однако имеет долгосрочный контракт и «красным дьяволам» придется выложить крупную сумму за португальца.

За «Монако» Силва провел 83 матча в чемпионате Франции, забил 20 голов и отдал 12 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail