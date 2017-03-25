Хавбек «Црвены Звезды»: «Встреча со «Спартаком» станет для нас праздником»

Полузащитник «Црвены Звезды» Ненад Милияш поделился ожиданиями от домашнего товарищеского матча со «Спартаком». Хавбек не может дождаться встречи с братским клубом.

«Я играл против «Спартака» еще в 2008 году в товарищеском турнире. А вот в 2014 году упустил возможность встретиться с нашим братским клубом. С нетерпением жду встречи с командой, с которой многие годы существуют прекрасные и дружественные отношения.

Приятно, что в субботу сыграем со «Спартаком». В первую очередь рад за болельщиков. Это будет прекрасная возможность собраться всем вместе и насладиться футболом и поддержкой. «Црвена» сможет проверить свои силы против такой сильной команды. Этот день станет настоящим праздником для нашего клуба. Матч пройдет при фантастической атмосфере», — заявил Милияш.

Встреча «Црвены Звезды» и «Спартака» пройдет 25 марта в Белграде на стадионе «Райко Митич» .

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Црвены Звезды»