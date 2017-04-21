Харри Реднапп: «Леонид Слуцкий — номер один»

Главный тренер «Бирмингем Сити» Гарри Реднапп отметил высокий класс российского тренера Леонида Слуцкого. Также специалист выразил увереннность в том, что Слуцкий сможет получить работу в АПЛ.

«Абсолютно уверен в том, что Леонид Слуцкий сможет получить работу в Англии. К нам приезжают тренеры отовсюду. Почему российский не может оказаться здесь? Пусть держит контакт с английскими клубами, и, если где-нибудь освободится место, его могут позвать. Это известный специалист, топ-тренер, так что может получить работу в моей стране.

Слуцкий запросто сможет возглавить топ-клуб. Для тренера важно, чтобы у него были хорошие игроки – тогда эта работа будет легкой. Если футболисты плохие, ему придется трудно. В хорошей команде никаких проблем у него не возникнет.

Не думаю, что Слуцкий захотел бы стать моим ассистентом. Он должен быть главным. Слуцкий — номер один», — заявил Реднапп.

Напомним, что в данный момент Леонид Слуцкий находится в Англии. Там специалист изучает английский язык и проходит стажировку в лондонском «Челси».

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс