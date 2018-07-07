Харри Кейн: «Нужно продолжать в том же духе и сделать так, чтобы страна гордилась нами»

Автор: Владимир Шевелев 0

Харри Кейн

Капитан сборной Англии Харри Кейн оценил игру своей команды в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Англичане победили Швеции (2:0).

«Думаю, мы выглядели фантастично. Столкнулись с соперником, который играет длинными передачами. Это отличалось от того, что мы видели раньше.

Знаем, что впереди большая игра в полуфинале. Но мы хорошо настроены и уверены в себе. Нам просто нужно повторить все снова. Получаем удовольствие на этом турнире, нужно продолжать в том же духе и сделать так, чтобы страна гордилась нами», – сказал Кейн.

В полуфинале англичане встретятся с победителем пары Россия — Хорватия.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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