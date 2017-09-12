Харри Кейн: «Если выйдем из группы в ЛЧ, нет причин, почему мы не сможем пройти еще дальше»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился ожиданиями от старта в Лиге чемпионов матчем против дортмундской «Боруссии». Игрок настроен оптимистично.

«Наше предыдущее выступление в Лиге чемпионов сложилось не так удачно, как бы нам хотелось. С тех пор мы ждали этого момента. Нам есть что доказывать.

Фернандо Льоренте стал шикарным усилением для команды. Он замечательный парень, у него есть чему поучиться.

Если мы выйдем из группы, нет причин, почему мы не сможем пройти еще дальше», – сказал Кейн.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Тоттенхэма»