Харри Кейн: «Если выйдем из группы в ЛЧ, нет причин, почему мы не сможем пройти еще дальше»

Автор: Евгений Морозов 0

Гарри Кейн

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился ожиданиями от старта в Лиге чемпионов матчем против дортмундской «Боруссии». Игрок настроен оптимистично.

«Наше предыдущее выступление в Лиге чемпионов сложилось не так удачно, как бы нам хотелось. С тех пор мы ждали этого момента. Нам есть что доказывать.

Фернандо Льоренте стал шикарным усилением для команды. Он замечательный парень, у него есть чему поучиться.

Если мы выйдем из группы, нет причин, почему мы не сможем пройти еще дальше», – сказал Кейн.

Фото: Global Look Press
Источник:  официальный твиттер «Тоттенхэма»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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