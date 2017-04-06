Хамес Родригес нецензурно высказался в адрес Зинедина Зидана во время замены

Хавбек «Реала» Хамес Родригес негативно воспринял замену в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Леганеса». Колумбиец позволил себе оскорбительно выругаться в адрес Зинедина Зидана.

Уходя с поля, Хамес Родригес сказал в адрес главного тренера Зинедина Зидана: «Motherf*****r даже не дает мне отыграть весь матч». Слова Родригеса приводятся испанским телеканалом, в штабе которого работают специалисты по чтению по губам.

Сам французский специалист на пресс-конференции заявил: «Любой футболист хочет играть по 90 минут, это нормально. Я не имею ничего против Хамеса, даже наоборот. Он действительно получает не так много практики, но он очень усердно работает».

Напомним, что оскорбления в адрес Зидана по ходу сезона несколько раз позволял себе и нападающий Криштиану Роналду.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca