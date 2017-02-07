Хакан Чалханоглу отказался от зарплаты на 4 месяца

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Чалханоглу

Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу принял решение отказаться от зарплаты на время отбывания дисквалификации. По решению ФИФА 22-летний хавбек дисквалифицирован на 4 месяца за нарушение трансферных правил.

Таким образом, до конца сезона турецкий футболист не будет получать зарплату в знак солидарности с клубом, который пострадал из-за его дисквалификации.

При этом Чалханоглу продолжит тренироваться с основной командой «Байера», несмотря на то, что не сможет принимать участия в матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Байера»

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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