Выживший защитник «Шапекоэнсе» приступил к тренировкам

Выживший футболист «Шапекоэнсе» Нето приступил к тренировкам. Бразилец желает вернуться на футбольное поле.

Защитник «Шапекоэнсе» Нето, выживший после крушения самолета команды 29 ноября, начал подготовку к своему возвращению на поле. На базе клуба бразилец под руководством физиотерапевта совершил несколько шагов после снятия гипса с правой ноги.

Напомним, что самолет с игроками бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71.

Помимо Нето в числе шестерых выживших два футболиста – вратарь Жаксон Фолманн и защитник Алан Рушел. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Fernanda Moro Global Look Press