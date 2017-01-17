Выживший защитник «Шапекоэнсе» приступил к тренировкам

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Шапекоэнсе

Выживший футболист «Шапекоэнсе» Нето приступил к тренировкам. Бразилец желает вернуться на футбольное поле.

Защитник «Шапекоэнсе» Нето, выживший после крушения самолета команды 29 ноября, начал подготовку к своему возвращению на поле. На базе клуба бразилец под руководством физиотерапевта совершил несколько шагов после снятия гипса с правой ноги.

Напомним, что самолет с игроками бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71.

Помимо Нето в числе шестерых выживших два футболиста – вратарь Жаксон Фолманн и защитник Алан Рушел. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Fernanda Moro
Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Вадим Павлов

Читайте по теме

Жо подписал контракт с бразильским «Коринтианс»

Алешандре Пато может вернуться в Европу

Луис Фелипе Сколари: «Никогда не забуду 1:7»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 