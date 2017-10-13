Выздоровление Карвахаля, отказ Таски продлевать контракт со «Спартаком». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 октября.

1. Сердар Таски не стал продлевать контракт со «Спартаком».

Нынешнее соглашение 30-летнего футболиста со «Спартаком» действует до лета 2018 года.

2. Реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова обойдется в 8 млрд рублей.

Работы по перестройке арены начнутся не раньше 2019 года и продлятся около двух лет.

3. Джордж Веа может стать президентом Либерии.

Бывший футболист должен сменить на посту президента Элен Джонсон-Серлиф.

4. Даниэль Карвахаль вылечился от вирусной инфекции, влияющей на работу сердца.

25-летний игрок сборной Испании ранее заразился вирусом, который влияет на работу перикарда.

5. Швейцарская прокуратура подозревает президента «ПСЖ» в коррупции при покупке прав на трансляцию ЧМ.

СМИ утверждают, что права на трансляции ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку.

6. Леонид Слуцкий: «У Яровинского невероятный опыт, надеюсь, мы сможем разделить с ним успех в «Халле».

Сегодня Олега Яровинского назначили на пост стратегического директора английского клуба.

Фото: Global Look Press

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