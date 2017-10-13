Выздоровление Карвахаля, отказ Таски продлевать контракт со «Спартаком». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Дани Карвахаль

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 октября.

1. Сердар Таски не стал продлевать контракт со «Спартаком».

Нынешнее соглашение 30-летнего футболиста со «Спартаком» действует до лета 2018 года.

2. Реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова обойдется в 8 млрд рублей.

Работы по перестройке арены начнутся не раньше 2019 года и продлятся около двух лет.

3. Джордж Веа может стать президентом Либерии.

Бывший футболист должен сменить на посту президента Элен Джонсон-Серлиф.

4. Даниэль Карвахаль вылечился от вирусной инфекции, влияющей на работу сердца.

25-летний игрок сборной Испании ранее заразился вирусом, который влияет на работу перикарда.

5. Швейцарская прокуратура подозревает президента «ПСЖ» в коррупции при покупке прав на трансляцию ЧМ.

СМИ утверждают, что права на трансляции ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку.

6. Леонид Слуцкий: «У Яровинского невероятный опыт, надеюсь, мы сможем разделить с ним успех в «Халле».

Сегодня Олега Яровинского назначили на пост стратегического директора английского клуба.

Фото: Global Look Press

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