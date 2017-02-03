Вячеслав Малафеев: «Артем Дзюба является лидером сборной России»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, который также выводил команду на поле, прокомментировал неожиданное назначение форварда. Новым капитаном клуба стал нападающий Артем Дзюба.

«У Дзюбы есть лидерские качества и, уверен, он сможет их проявить. Если он поведет за собой команду, будет забивать, игроки должны его поддержать. Он играет на такой позиции, что его забитый гол или другие результативные действия будут мотивировать игроков дальше продолжать натиск и забивать.

Если болельщики не видят Дзюбу капитаном, пусть предложат свои альтернативные кандидатуры. Возможно, болельщики не знают, что многие российские игроки сами не готовы психологически нести этот груз ответственности и быть капитаном. Все должны осознавать, что это не номинальная должность, капитан несет ответственность, в том числе и за результат. Он мотивирует команду, дисциплинирует и ведет ее за собой. Ты можешь быть не самым сильным игроком на поле, но обладать лидерскими качествами, и так принесешь команде больше пользы. В любом случае, есть альтернативные варианты капитана, но Артем Дзюба является лидером «Зенита» и сборной России»,- пояснил экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев.

Фото: Global Look Press

Источник: Nation News