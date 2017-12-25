Вячеслав Колосков: «Смена руководства РФС? Я не вправе ожидать неожидаемое»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поговорил по поводу главы организации Виталия Мутко. Он высказал свое мнение относительно возможной отставки Мутко.

«Оснований для давления на руководство РФС сейчас нет. Могут ли сыграть какую-то роль санкции, которые МОК наложил на российский спорт и Виталия Мутко? Здесь нет никакой прямой зависимости. Что касается Виталия Леонтьевича, то тут идет речь исключительно об Олимпийских играх. Понятное дело, ФИФА в курсе, что происходит, но каких-то сигналов, насколько я знаю, нет. В любом случае есть комитет по этике ФИФА, который может по своей собственной инициативе открыть досье. Но опять же сегодня нет такой информации, что у них есть такое желание. По моему мнению, его и не будет, потому что не стоит затевать такую бучу перед чемпионатом мира вокруг председателя оргкомитета ЧМ.

Не ожидаю ли я смены руководства РФС? Я не вправе ожидать неожидаемое. Я говорю о том, что объективных предпосылок к этому сегодня нет.Не думаю ли, что если Виталий Мутко не уйдет сам, то будет жесткий сценарий по отношению к РФС? Нет. А со стороны кого? ФИФА? Как правило, ФИФА не вмешивается на прямую в дела национальных федераций», – заявил Колосков.

Напомним, впервые Мутко возглавил РФС 2 апреля 2005-го. После отставки в 2009 году Виталий Леонтьевич вновь стал президентом организации 2 сентября 2015-го.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс