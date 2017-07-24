ВТБ не выплатил «Динамо» 600 млн рублей за выход в РФПЛ

При передаче контрольного пакета акций московского «Динамо»представитель ВТБ обещал выплатить клубу разовую премию в 600 миллионов рублей. Однако до сих пор этого не сделал.

Это было анонсировано на заседании президиума Центрального совета общества «Динамо», на котором решался вопрос о передаче 75 процентов акций клуба. Команда обеспечила выход в РФПЛ в апреле, однако средства не были перечислены.

Ранее стало известно, что «Динамо» имеет серьезные финансовые задолженности перед игроками по итогам прошлого сезона. Футболистам должны премиальные за победы в отдельных матчах первенства ФНЛ, а также общий бонус за победу в турнире и решение задачи по выходу в премьер-лигу.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат