ВТБ не выплатил «Динамо» 600 млн рублей за выход в РФПЛ

Автор: Евгений Морозов 0

РФПЛ. 2 тур. «Динамо» — «Урал» — 0:1. Химки. «Арена Химки». 23 июля 2017 г.

При передаче контрольного пакета акций московского «Динамо»представитель ВТБ обещал выплатить клубу разовую премию в 600 миллионов рублей. Однако до сих пор этого не сделал.

Это было анонсировано на заседании президиума Центрального совета общества «Динамо», на котором решался вопрос о передаче 75 процентов акций клуба. Команда обеспечила выход в РФПЛ в апреле, однако средства не были перечислены.

Ранее стало известно, что «Динамо» имеет серьезные финансовые задолженности перед игроками по итогам прошлого сезона. Футболистам должны премиальные за победы в отдельных матчах первенства ФНЛ, а также общий бонус за победу в турнире и решение задачи по выходу в премьер-лигу.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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