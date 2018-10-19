Вратарь «Анжи» Юрий Дюпин: «Восемь месяцев живу без зарплаты, занимаю у друзей»

Игрок махачкалинского клуба рассказал о своей ситуации. Ему не платят зарплату во втором клубе подряд.

Голкипер махачкалинского «Анжи» Юрий Дюпин, ранее выступавший за «Кубань», рассказал о финансовых проблемах в связи с невыплатой зарплаты футболистам клуба.

«Чего приходится себя лишать? Живу, как жил — не на широкую ногу. Просто у футболистов век короткий. Нужно за карьеру что-то заработать, чтобы осталось на будущее. Когда играл в «Кубани», начал строить дом. Сейчас работы пришлось отложить.

За прошлый сезон «Кубань» мне уже была должна за пять месяцев. И в «Анжи» до сих пор я ни разу зарплаты не получил. Все это длится восемь месяцев. Занимаю у друзей, были свои вложения, они приносят маленький доход. Плюс Кадиев дал какие-то премии за победы над «Уралом» и «Динамо».

Чтобы ничего не отвлекало, чтобы настраиваться на матчи, хочется получать зарплату вовремя — или просто получать. Но когда так долго ничего не приходит, голова забивается другим. Тяжело не думать о том, что надо платить за квартиру, что у сына школа, футбол», — сказал Дюпин.

Напомним, ранее футболисты «Анжи» выразили недовольство в связи с невыплатой зарплат на протяжении длительного периода. Игроки также грозили бойкотом матча с ЦСКА в 11-м туре Российской Премьер-Лиги, если до встречи с «армейцами» им не будут выплачены средства. Клуб все же не заплатил футболистам, однако они приняли решение выйти на игру.

Фото: оф. сайт ФК «Анжи»

Источник: Sport24