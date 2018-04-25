Врачи запретили Артемию Панарину ехать на чемпионат мира

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин не сумеет помочь сборной России на чемпионате мира — 2018, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн. Врачи запретили форварду выступать из-за его травмы колена.

«Врачи пока запретили Артемию ехать на чемпионат мира. У него травма колена», — сказал Мильштейн.

«Коламбус» выбыл из плей-офф, уступив «Вашингтону» (2-4). В шести матчах серии Панарин набрал 7 (2+5) очков, однако в трёх последних играх не отметился ни одним результативным баллом, заработав «-6» по показателю полезности.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»