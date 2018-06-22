Врач сборной: «Жирков будет готовиться к Уругваю. Дзагоев будет готов к плей-офф»

Автор: Евгений Морозов 0

Чемпионат мира по футболу. Россия — Саудовская Аравия — 5:0. Москва. Стадион «Лужники». 14 июня 2018 г.

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о восстановлении защитника Юрия Жиркова и хавбека Алана Дзагоева. Игроки точно будут готовы к матчам плей-офф.

«Алан получил травму мышц бедра. Изначально было понятно, что он будет готов только к плей-офф.

Во время выезда в Самару он останется в Новогорске. А после он должен вернуться в общую группу и готовиться к плей-офф.

У Юры была травма сухожилия стопы. Он хорошо лечился. Все говорят, что Салах – герой. Поверьте, у Жиркова была травма не легче. Завтра он сможет тренироваться со всеми и готовиться к матчу со сборной Уругвая», – сказал Безуглов.

Напомним, у Жиркова – ушиб голени, а Дзагоев восстанавливается от повреждения задней поверхности бедра. На сегодняшней тренировке футболисты занимались индивидуально.

Встреча с уругвайцами состоится 25 июня.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Р-Спорт

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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