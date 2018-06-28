Впервые в истории сборная вылетела с чемпионата мира по правилу фэйр-плей

Сборная Сенегала вылетела с чемпионата мира. Команда покинула турнир из-за дополнительных показателей.

Сенегал стал первой в истории чемпионатов мира сборной, вылетевшей по правилу фэйр-плей.

По итогам кругового турнира в группе H у африканцев ровно такие же показатели, что и у команды Японии. Обе сборные набрали по 4 очка, забили по 4 гола и пропустили столько же, их очная встреча завершилась ничейным исходом (2:2).

Сборная Японии вышла в плей-офф, потому что получила меньше желтых карточек. Судьи вынесли игрокам азиатской команды 4 предупреждения за 3 тура, а сенегальцам – 6.

Фото: Global Look Press

Источник: Gracenote Live

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»