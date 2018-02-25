Возвращение Поля Погба в «Ювентус», новый контракт Гвардиолы. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 февраля.

1. «Манчестер Сити» договорился о продлении контракта с Гвардиолой до 2021 года.

Зарплата испанского специалиста будет увеличена до 20 миллионов фунтов в год.

2. Леонид Слуцкий договаривался с руководством «Витесса» в январе.

На встрече стороны достигли договоренности о том, что Слуцкий возглавит клуб с лета 2018 года.

3. Александр Кокорин: «С лондонским «Арсеналом» не срослось, потом очень жалел»

Переходу помешало московское «Динамо».

4. «Ювентус» может выкупить Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».

Сумма обратного трансфера составит 60 млн евро.

5. Курбан Бердыев станет соучредителем «Рубина».

Учредителями клуба в равных долях станут главный тренер клуба Курбан Бердыев, спортивный директор Рустем Сайманов и генеральный директор Рустам Саяхов.

6. Голкипер «Дуйсбурга» пропустил гол, пока пил воду из бутылочки.

Фото: Global Look Press

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