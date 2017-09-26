Власти КНДР запретили форварду «Перуджи» давать интервью итальянскому ТВ

Нападающий «Перуджи» Хан Кван Сон должен был стать гостем передачи Domenica Sportiva на одном из итальянских телеканалов, но в последнюю минуту его появление было отменено. Причиной отсутствия 19-летнего форварда стал телефонный звонок из столицы КНДР Пхеньяна с указанием не давать интервью.

После этого игрок расплакался. Отмечается, что футболист заранее ознакомился с вопросами, которые не касались политической темы.

Учитывая сохраняющуюся напряженность в регионе, северокорейское правительство запретило своим футболистам выступать по телевидению, и Хан Кван Сон подвергался риску быть репатриированным. Нападающий, который был арендован «Перуджей» у «Кальяри», в текущем сезоне забил пять голов в шести матчах итальянской Серии B.

В прошлом сезоне он стал первым игроком из Северной Кореи, забившим в Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia