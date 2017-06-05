Владислав Радимов не знает: останется ли он в «Зените-2»

В первую неделю июня на футбольный Петербург выльется град новостей. Но если с главным тренером и первыми новичками «Зенит» определился, то в «Зените-2» продолжают ожидать известий от руководства.

Загадок здесь намного больше, чем ответов. Главный вопрос — в каком виде и под чьим руководством продолжит жизнь вторая зенитовская команда. Сегодня можно фиксировать факт — отдачи, которую декларировало руководство, создавая летом 2013 года «Зенит-2», получить не удалось. Предполагалось, что через выступления сначала в ПФЛ, а потом ФНЛ, воспитанники питерского футбола будут приходить в главную команду более подготовленными для ее задач. Но с тех пор ни один игрок «Зенита-2» в основном составе не закрепился. А подавляющее большинство из них не получило даже серьезного шанса.

Сегодня очевидно, что «Зенит-2» создавался совсем не для того, чтобы молодые футболисты играли в нем по несколько лет, каждое трансферное окно Петербург массово и в разном направлении покидали питерские воспитанники, Владислав Радимов каждые полгода вынужденно и существенно обновлял команду, а сохранение места в ФНЛ было проблематично без предельных усилий почти 40-летнего Константина Зырянова.

Да, успешный опыт в игре на результат в последние два сезона, в которых питерцы с трудом избегали вылета, для молодых футболистов бесценен. Но многим из команды Радимова уже по 22-23 года и вопрос «что делать дальше» теперь перед ними стоит ребром. Некоторыми из них, по нашим данным, интересуется вышедшее в ФНЛ питерское «Динамо», в частности, у Алексея Евсеева, который кстати, дебютировал в главном «Зените» еще летом 2012 года, заканчивается контракт и определяться со своим будущим 23-летний полузащитник может без оглядки на «Зенит» — он достиг возраста, когда любой клуб вправе его забрать без компенсации.

Но сначала свое мнение о перспективах Бабурина, Зуева, Карпова, Бавина, Проничева, того же Евсеева и компании, видимо, выскажет Роберто Манчини. А перед этим узнать о своем будущем должен и главный тренер. Пока Владислав Радимов не знает, останется ли в команде и ждет разговора с новым руководством. Проясниться ситуация должна в конце этой недели.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»

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